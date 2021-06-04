Самара, , 08:31 — REGNUM Соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что при подписании соглашения в режиме вкс присутствовал президент России Владимир Путин. Документ был подписан председателем правления Евразийским банком развития Николаем Подгузовым и генеральным директором АО «ДСК «АВТОБАН» Алексеем Андреевым.

«Успешное развитие регионов зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу важность соглашения о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута Европа-Западный Китай», — приводит пресс-служба слова президента РФ Владимира Путина.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров напомнил, что этот уникальный проект отмечен даже Организацией Объединенных Наций.

«Проект, на который сегодня равняются другие регионы, находится в центре нашего внимания», — заявил Азаров.

Отметается, что в настоящее время объект готов на 23%. Планируется, что к концу 2021 года готовность будет составлять свыше 40%.