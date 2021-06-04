Нью-Йорк, США, , 08:11 — REGNUM Совбез ООН во избежание экологической катастрофы вновь призвал движение «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) как можно скорее предоставить специалистам ООН доступ к севшему на мель у берегов Йемена танкеру Safer. Об этом говорится в заявлении, распространённом 3 июня по итогам заседания международного органа.

Совбез ООН «Члены Совета Безопасности призывают хуситов к ответственному отношению к ситуации с танкером, а также выражают глубокую обеспокоенность растущим риском того, что Safer может повредиться или взорваться, спровоцировав экологическую, экономическую, морскую и гуманитарную катастрофу в Йемене»

Отмечается, что ещё 5 июля 2020 года хуситы согласились допустить экспертов ООН к танкеру для оценки повреждений. Тем не менее в течение всего времени после этого ооновцам не были предоставлены необходимые гарантии безопасности.

«Совет Безопасности ожидает, что направление специалистов ООН станет возможным в самые сжатые сроки», — говорится в заявлении.

Напомним, нефтяной танкер «Сафер» представляет собой крупное плавучее хранилище и пункт разгрузки нефти, который с 2015 года стоит на якоре примерно в восьми километрах от порта Рас-Иса в Красном море. По данным правительства Йемена, в его резервуарах содержится порядка 1,14 млн баррелей сырой нефти, которые из-за сложившихся условий хранения образуют в замкнутом пространстве ядовитые пары, угрожающие взрывом и разрушением корпуса. Если это произойдёт — весь регион Красного моря постигнет экологическая и гуманитарная катастрофа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на заседании Совбеза ООН в июле 2020 года, заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что в случае разлива нефти, находящейся на заброшенном танкере, который стоит в Красном море у берегов Йемена, серьёзные последствия могут затронуть 1,6 млн жителей страны.

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