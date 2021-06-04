Тегеран, , 08:59 — REGNUM 3 июня командующий пограничной охраной сил правопорядка Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил о ликвидации двух организованных банд по незаконному обороту наркотиков и конфискации пограничниками более 2500 килограммов наркотиков в Сараване на юге страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Ахмад-Али Гударзи указал на успешную операцию пограничников Сараванского пограничного полка и отметил: «По итогам нескольких дней разведывательной деятельности и оперативного планирования пограничникам удалось захватить автомобиль, груженный 1544 килограммами различных видов наркотиков, в том числе 1152 килограммами опиума и 392 килограммами гашиша».

«В ходе другой операции пограничники изъяли одну тонну наркотиков в дополнение к конфискации некоторых видов оружия и боеприпасов во время вооруженного столкновения с контрабандистами», — отметил бригадный генерал

Он подчеркнул, что два контрабандиста также были арестованы и переданы судебным органам.