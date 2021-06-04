Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Компания Facebook намерена отменить привилегии для политиков при публикации сообщений в своих соцсетях, сообщает портал The Verge.

По его данным, руководство Facebook решило пересмотреть правила публикации сообщений после блокировки бывшего президента США Дональда Трампа. При этом в самой компании на собрании поддержали блокировку учетных записей экс-главы Белого дома. Тем не менее надзорный совет предложит не разграничивать политиков и других лидеров общественного мнения при модерации сообщений. Ожидается, что руководство Facebook поддержит эти рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Facebook опровергли сообщения о возможной разблокировке учетных записей экс-президента США Дональда Трампа в своих соцсетях. В компании подчеркнули, что решение относительно аккаунтов Трампа остается неизменным.

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