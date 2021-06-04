Исламабад, , 04:45 — REGNUM Двое полицейских погибли в перестрелке с неизвестными боевиками в пакистанской столице Исламабаде, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сотрудники полиции патрулировали дорогу из Исламабада в Равалпинди. Они остановили подозрительный мотоцикл для проверки документов, однако водитель и пассажир открыли огонь по полицейским. В результате атаки сотрудники полиции погибли, нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Террористические группировки не брали на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на северо-западе Пакистана произошел взрыв. Указывалось, что на КПП сработало самодельное взрывное устройство. При взрыве погиб 26-летний военнослужащий армии Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащий погиб при взрыве в Пакистане