Пекин, , 04:44 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с выражением сочувствия президенту Намибии Хаге Гейнгобу в связи c заболеванием его и его жены COVID-19, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

В своем послании китайский лидер сказал, что, узнав о заражении президента Гейнгоба и его жены Моники Гейнгос, он и его жена Пэн Лиюань выражают им искреннее сочувствие и желают скорейшего выздоровления. Товарищ Си заявил, что с момента начала пандемии COVID-19 Китай и Намибия поддерживали друг друга и объединили усилия в борьбе с коварной болезнью, а их традиционная дружба стала глубже.

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-намибийских отношений и готов работать с Гейнгобом, чтобы поднять всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество между двумя странами на новый уровень.