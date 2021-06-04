Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Сильнейшие природные пожары, охватившие американский штат Калифорния летом 2020 года, уничтожили примерно 10−14% всех существовавших в мире гигантских секвой. Об этом со ссылкой на доклад Службы национальных парков США 3 июня сообщает телеканал CNN.

Его журналисты смогли ознакомиться с черновой версией доклада, автором которого является Кристи Бригэм, отвечающая за управление ресурсами и проведение исследований в калифорнийских национальных парках. Официальная публикация результатов исследований, в том числе основанных на изучении спутниковых снимков, ожидается в течение нескольких недель.

Кристи Бригэм «Потеря от 7500 до 10 600 гигантских секвой, возраст многих из которых, скорее всего, составляет тысячи лет, губительна»

Гигантские секвойи, возраст старейших из которых превышает три тысячи лет, в естественных условиях растут только в районе Тихоокеанского побережья США. Они достигают 90 метров в высоту при диаметре ствола до восьми метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению занимающегося вопросами природных пожаров климатолога из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Парка Виллиамса, в прошлом году запад США пострадал от сильнейших пожаров, однако в этом году ситуация может стать ещё страшнее.

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