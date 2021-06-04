Вашингтон, 4 июня 2021, 04:18 — REGNUM Сильнейшие природные пожары, охватившие американский штат Калифорния летом 2020 года, уничтожили примерно 10−14% всех существовавших в мире гигантских секвой. Об этом со ссылкой на доклад Службы национальных парков США 3 июня сообщает телеканал CNN.
Его журналисты смогли ознакомиться с черновой версией доклада, автором которого является Кристи Бригэм, отвечающая за управление ресурсами и проведение исследований в калифорнийских национальных парках. Официальная публикация результатов исследований, в том числе основанных на изучении спутниковых снимков, ожидается в течение нескольких недель.
Гигантские секвойи, возраст старейших из которых превышает три тысячи лет, в естественных условиях растут только в районе Тихоокеанского побережья США. Они достигают 90 метров в высоту при диаметре ствола до восьми метров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению занимающегося вопросами природных пожаров климатолога из калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Парка Виллиамса, в прошлом году запад США пострадал от сильнейших пожаров, однако в этом году ситуация может стать ещё страшнее.
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