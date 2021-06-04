Пекин, , 03:48 — REGNUM Главное управление Государственного совета КНР выпустило руководство по принятию научных мер в рамках усилий Китая по облесению, направленных на фундаментальное улучшение природы страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В руководстве освещаются 14 мер, связанных с различными областями научного облесения, включая планирование, обустройство земель, использование водных ресурсов, отбор видов зелени, восстановление растительности, превращение сельскохозяйственных угодий в леса и пастбища и инновационную оценку.

В руководстве подчеркивается принцип учета местных условий, состояний земель и потенциала водных ресурсов при отборе растительности в целях создания здоровой и стабильной экосистемы, а также бережливого и прагматичного озеленения земель по всей стране.

План также настоятельно призывает местные органы власти усилить управление, надзор и инспекцию деятельности по озеленению земель.