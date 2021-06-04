Куньмин, Китай, , 03:37 — REGNUM Стадо из 15 диких азиатских слонов вошло в предместья крупного юго-западного китайского города Куньмин в провинции Юньнань, где местные власти находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность как граждан, так и стада, сообщает 3 июня агентство Синьхуа

Слоны ушли примерно на 500 км от своего лесного дома в Сишуанбаньна-Дайском автономном районе на юго-западе Китая, прежде чем 2 июня в 21:55 вечера достигли района Цзиньнин в столице провинции городе Куньмине. По состоянию на начало 3 июня, сообщений о жертвах не поступало.

Специальные группы будут прогнозировать маршрут миграции и направлять местных жителей для принятия мер предосторожности. Двенадцать беспилотных летательных аппаратов были развернуты для круглосуточного наблюдения за стадом. Строительные грузовики были направлены для перекрытия дорог в местные деревни, и была организована эвакуация сельских жителей.

Местные власти также использовали пищу, чтобы отвлечь слонов от проникновения в густонаселенные районы. Согласно последней переписи, население Куньмина составляет 8,46 млн человек.

Азиатские слоны находятся под государственной охраной уровня А в Китае, где они в основном встречаются в Юньнани. Благодаря усиленной защите, популяция диких слонов в провинции выросла примерно до 300, по сравнению с 193 в 1980-х годах.