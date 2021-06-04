Анкара, , 00:23 — REGNUM В Белом доме 3 июня сообщили, что Байден встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита НАТО 14 июня и обсудит двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Кроме того, во время тура он посетит Бельгию, где примет участие в саммите НАТО, а затем отправится в Швейцарию, где 16 июня проведёт двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, после перелета через океан 10 июня американский президент первым делом встретится с главным европейским союзником — премьер-министром Борисом Джонсоном.