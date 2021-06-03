Нью-Дели, , 23:34 — REGNUM Подведение промежуточных итогов показывает, что Индия не в состоянии выполнить свои климатические обязательства по вводу в эксплуатацию возобновляемые источники электроэнергии к 2022 году.

Об этом сообщает информационное агентство INDIA.MONGABAY.COM 3 июня 2021 года.

В 2015 году, незадолго до Парижского климатического саммита, правительство Индии заявило, что к 2022 году установит 175 ГВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая 100 ГВт солнечной энергии. Остальные мощности будут обеспечены ветрогенераторами (60 ГВт), биоэнергетикой (10 ГВт) и малой гидроэнергетикой (5 ГВт). В настоящее время (на конец апреля 2021 года) установленная мощность возобновляемых источников энергии в Индии составляет около 95 ГВт, включая 40,5 ГВт солнечной энергии. То есть до конца года нужно успеть ввести в строй ВИЭ общей мощностью 80 ГВт.

Несмотря на это, правительство Индии уверено в достижении поставленной цели. Так, чтобы помочь отрасли, правительство предприняло ряд шагов для борьбы с негативным воздействием пандемии. В частности, Минприроды Индии разрешило продлять контракты на ввод в эксплуатацию ВИЭ, срок которых истекает в апреле 2021 года. И хотя у Индии мало шансов достичь заветных 175 ГВт ВИЭ. премьер-министр Индии Нарендра Моди уже задумывается об увеличении мощности ВИЭ до 450 ГВт к 2030 году.

Виней Рустаги, управляющий директор Bridge to India, консалтинговой компании по ВИЭ, выразил опасения по поводу достижения Индией целевого показателя в 175 ГВт.

« По нашим оценкам, до пандемии COVID-19 Индия должна была достичь общей установленной мощности около 122 ГВт к концу 2022 года, включая биомассу и малые гидроэлектростанции. Но картина изменилась после COVID-19, и, по нашим оценкам, к концу следующего года Индия достигнет лишь около 110 ГВт , — заявил он. — У нас просто нет ресурсов, необходимых для увеличения мощности на 25−30 ГВт в год. Здесь задействовано множество факторов — земля, инфраструктура, надежность сети и т. д. Более того, просто отсутствует спрос на такое количество энергии ».

Хотя шансы Индии на достижение поставленной цели остаются мрачными, Сунил Дахия, аналитик Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), независимой исследовательской организации, занимающейся чистым воздухом и зеленой энергией, считает, что даже если Индия не добьётся установки 175 ГВт возобновляемой энергии, страна существенно продвинется в этом направлении к 2022 году.

Рост сектора зеленой энергетики сдерживается множеством факторов. Например, финансирование сектора возобновляемых источников энергии в Индии сопряжено с высокой процентной ставкой по кредитам, которая варьируется от 12 до 15%; для сравнения, в США и ЕС она находится в диапазоне 5−7%.

Рекордно низкие тарифы на солнечную электроэнергию — ещё один фактор, который влияет на медленный рост сектора. Алок Р. Гупта, эксперт по возобновляемым источникам энергии, в своей статье «Финансирование концепции возобновляемой энергетики Индии» сказал, что, хотя низкие тарифы выгодны для распределительных компаний, они крайне неинтересны для производителей энергии.

Еще одним серьезным ограничителем является то, что Индия в значительной степени зависит от импорта, когда речь идет о солнечных модулях, батареях для хранения энергии и производстве других систем возобновляемой энергии.

Также стоит учесть тот факт, что 2015 году, когда правительство объявило о целевом показателе в 100 ГВт солнечной энергии, 40 из них планировалось получить от солнечных батарей, установленных на крышах. Однако правительству не удалось стимулировать рост этого направления, и до сих пор объём генерируемой электроэнергии составляет менее 10 ГВт.

На самом деле, в течение последних нескольких лет правительство сместило акцент на большие ветряные и солнечные парки, установка которых приводит к конфликтам с местными общинами из-за земельных споров.

Согласно отчёту Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Global Renewables Outlook 2020, доля современных ВИЭ в конечном энергоснабжении может вырасти до 66% к 2050 году. Сможет ли Индия, следуя «зелёной конъюнктуре», игнорируя собственные экономические интересы и усиливая технологическую зависимость от Запада, достичь заявленного уровня «озеленения» энергетики? И если да, то какова будет цена этого «достижения»?

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