Москва, , 22:36 — REGNUM Власти Польши столкнулась с проблемой, которая переключит их с переживаний по поводу «Северного потока — 2» на более насущное — на остановку прокладывания важного для Польши трубопровода Baltic Pipe, написал 3 июня член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя запрет в Дании дальнейшего строительства газопровода Baltic Pipe, альтернативного «СП-2» и важного для Польши, Пушков заявил:

«Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до «Северного потока — 2». Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму — сам в неё попадёшь».

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