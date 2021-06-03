Москва, 3 июня 2021, 22:36 — REGNUM Власти Польши столкнулась с проблемой, которая переключит их с переживаний по поводу «Северного потока — 2» на более насущное — на остановку прокладывания важного для Польши трубопровода Baltic Pipe, написал 3 июня член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя запрет в Дании дальнейшего строительства газопровода Baltic Pipe, альтернативного «СП-2» и важного для Польши, Пушков заявил:
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