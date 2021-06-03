Лондон, , 22:34 — REGNUM Сегодня, 3 июня, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что «Челси» планирует продать защитника Эмерсона в летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство лондонского клуба хочет выручить 8−10 миллионов евро за переход футболиста. Эмерсон хочет вернуться в чемпионат Италии.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянским защитником интересуются «Наполи», главный тренер которых состоит в хороших отношениях с игроком, и миланский «Интер».

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии Эмерсон принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.