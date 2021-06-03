Токио, , 21:54 — REGNUM Очередное обновление добавило в Final Fantasy VII Remake функцию переноса сохранений в улучшенную версию игры для PlayStation 5. Об этом 3 июня сообщает портал IGN.

Владельцы копии Final Fantasy VII Remake смогут переместить свои сохранения в облачное хранилище, чтобы потом загрузить их в Final Fantasy VII Remake Intergrade. Стоит отметить, что ограничения на количество файлов нет, однако загрузить их в «облако» можно только по одному.

Напомним, релиз Final Fantasy VII Remake Intergrade запланирован на 10 июня 2021 года. Версия игры не только получит улучшенную графику, но и дополнительные миссии с новыми персонажами.

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