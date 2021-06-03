Йошкар-Ола, , 21:53 — REGNUM Марий Эл в рамках Петербургского международного экономического форума заключила соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, с ПАО «Сбербанк России».

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Стороны будут взаимодействовать в области создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, усиления социально-экономической роли туризма и обеспечения доступности услуг, отдыха и оздоровления жителям Марий Эл.

Планируется реализация Стратегии, которая включает разработку и реализацию совместных проектов.

По данным правительства республики, ежегодно Марий Эл посещают около 800 тыс. туристов, в течение последних трех лет турпоток увеличился на 30%, за исключением 2020 года, когда действовали ограничения из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Марий Эл в рамках Петербургского международного экономического форума подписала также соглашение о сотрудничестве с французской энергомашиностроительной компанией Schneider Electric. Компания совместно с республикой планирует развитие промышленного потенциала региона и реализацию инвестиционных проектов, а также расширение межрегиональных и международных связей в промышленности. Запланирована модернизация завода электроустановочных изделий «Потенциал» (Козьмодемьянск), который с 2008 года входит в структуру компании.

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