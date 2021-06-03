Москва, , 21:23 — REGNUM Санкции США и их сателлитов против Минска и Москвы являются элементами гибридной войны и агрессии, заявил 3 июня директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин по итогам совместного заседания с руководством Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии.

Он подчеркнул, что оценивает эти действия западных стран как акции, выходящие за рамки международного права.

«Мы оцениваем действия западных стран как агрессивные акции, акции, которые предпринимаются вне рамок международного права… Это все элементы гибридной войны, агрессивные действия», — цитирует слова Нарышкина агентство БелТА.

При этом директор СВР отметил, что выражение «недружественные шаги» является слишком мягким при описании этих действий.

«Эти агрессивные действия направлены против суверенитета наших стран, и мы с этим мириться не будем. Мы стоим твердо на позициях защиты общечеловеческих ценностей, которыми дорожим, и, что бы ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать и этому следовать», — подчеркнул Сергей Нарышкин.

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