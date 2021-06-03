Тирана, , 22:23 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 3 июня сообщило о том, что полиция прибрежного города Дуррес провела операцию «Музей», в рамках которой были изъяты три радиоуправляемые мины.

В результате операции были пойманы с поличным и арестованы трое граждан Албании, уроженцев города Дибра.

Мужчины ехали на автомобиле Volvo. В ходе полицейского осмотра в машине были обнаружены мины, подключенные к телефону.

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