Тирана, 3 июня 2021, 22:23 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 3 июня сообщило о том, что полиция прибрежного города Дуррес провела операцию «Музей», в рамках которой были изъяты три радиоуправляемые мины.
В результате операции были пойманы с поличным и арестованы трое граждан Албании, уроженцев города Дибра.
Мужчины ехали на автомобиле Volvo. В ходе полицейского осмотра в машине были обнаружены мины, подключенные к телефону.
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