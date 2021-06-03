Воронеж, , 20:49 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих детей в результате обрушения недостроенного дома в Лискинском районе Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в Следственном управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Предварительно установлено, что вечером 8 июня в селе Копанище Лискинского района двое мальчиков в возрасте 12 лет и восьмилетний ребенок находились в недостроенном доме. В этот момент произошло обрушение бетонных перекрытий, дети оказались под завалами. По завершении поисково-спасательных мероприятий их тела извлечены без признаков жизни.

Криминалисты и следователи СК в настоящее время проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, проводят неотложные следственные действия. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой, уточнили в надзорном ведомстве.

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