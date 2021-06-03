Тибетский автономный район, Китай, , 20:43 — REGNUM Тибетский автономный район (ТАР) КНР продолжает лидировать по такому показателю, как стабильность региональной экосистемы. Об этом 3 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что по качеству окружающей среды Тибет занимает ведущее место в мире, ссылаясь при этом на отчет, опубликованный районным Управлением окружающей среды и экологии.

В документе отмечается прекрасное состояние воздуха и воды в крупных водоемах. В Тибете создано 47 природных заповедников общей площадью свыше 412 тыс. кв. км, которые занимают около трети региональной территории. В приложения к Конвенции о международной торговле видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, в регионе включены 214 видов диких растений; констатируется значительное увеличение популяции диких животных.