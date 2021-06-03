Сычуань, , 20:39 — REGNUM В Китае осуществлен успешный запуск на околоземную орбиту нового метеорологического спутника, который состоялся на космодроме Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом 3 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что это уже 372-й запуск для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий и Китайским НИИ ракетной техники. Оба учреждения являются частями Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. За эксплуатацию спутника, который будет использован для погодных прогнозов и мониторинга окружающей среды на предмет стихийных бедствий, отвечает Китайское метеорологическое управление.