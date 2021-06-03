Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM 27-летний российский центральный защитник Дмитрий Чистяков 3 июня 2021 подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт до конца сезона 2024/25. «Зенит» заплатил «Ростову» за контракт футболиста 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Дмитрий Чистяков, выступая за «Зенит» на правах аренды, принял участие в 14-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя результативными передачами. В составе «Зенита» Чистяков стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Сердар Азмун стал вторым самым дорогим футболистом Российской Премьер-лиги по оценкам портала transfermarkt — 25 миллионов евро. На первом месте остался атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич — 30 миллионов евро.