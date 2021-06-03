Челябинск, , 20:11 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения с главами трёх регионов России. Двустороннее взаимовыгодное сотрудничество предстоит развивать с Ингушетией, а также с Тамбовской и Астраханской областями, причём с последней соглашение заключено впервые.

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Подписанные документы призваны содействовать в развитии межрегиональной кооперации, укреплении связей в промышленности, транспорте, связи, информационных технологиях и других сферах.

Всего у Челябинской области на сегодняшний день имеется 60 действующих межрегиональных соглашений.