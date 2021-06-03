Минск, , 20:47 — REGNUM Белорусский исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) дал интервью для YouTube-канала «вДудь». Пользователи видеохостинга раскритиковали музыканта.

Зрители ролика сравнили Белорусских с предыдущим гостем канала Юрия Дудя — блогером Ивангаем. Пользователи также отметили, что у артиста часто встречаются «слова-паразиты».

"Эх, Тима, лучше бы ты молчал. Песни твои люблю, но после интервью даже и не знаю, что сказать… Тебе однозначно нужно познакомиться с Ивангаем», — предлагает пользователь Lego Константин Smileman.

«Ивангай и Тима Белорусских — как лучшая антипропаганда употребления наркотиков», — считает Денис Потапов.

«Если из видео вырезать слова «момент», «чет», «короче» — длительность ролика будет минут семь», — написал Ваня Атла.

«Тима Моментович… Необходимо решить проблемы со словарным запасом», — обратился к музыканту Михаил Прокопов.

ИА REGNUM напоминает, что между Юрием Дудём и Ивангаем ранее произошёл конфликт. По словам блогера, журналист не включил в ролик один важный фрагмент из его интервью.

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