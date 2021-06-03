Вашингтон, , 19:47 — REGNUM ВВС США предлагают провести испытания по программе ракетной доставки грузов и людей в любую точку мира, сообщает 3 июня пресс-служба Конгресса США.

В частности, на 2022 год предлагается профинансировать программу Rocket Cargo («Ракетный перевозчик»). За $48 млн инициаторы программы готовы проверить техническую целесообразность разработки многоразовых тяжелых ракет для переброски до 100 тонн груза.

В проекте указано, что одна такая ракета сможет перевезти столько же грузов и людей, сколько тяжелый военно-транспортный самолет C-17, только гораздо быстрее.

Ракета, достигнув заданного района, должна будет автоматически садиться в вертикальном положении так же, как первая многоразовая ступень ракеты-носителя компании SpaceX.

«ВВС стремятся использовать уже существующие многомиллиардные государственные инвестиции в коммерческие проекты разработки самых больших ракет многоразового использования для разработки и тестирования возможностей использования коммерческой ракеты для доставки до 100 тонн груза в любую точку Земли меньше за час», — указано в проекте.

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