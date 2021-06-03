Москва, , 19:38 — REGNUM Россия в течение месяца полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом 3 июня сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы и Центральный банк приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением в евро, увеличением в золото», — сказал он.

Также, по словам Силуанова, планируется сокращение доли британского фунта в ФНБ. Доля юаня при этом вырастет, а доля японской иены не изменится.

На сегодняшний день в структуре ФНБ доли доллара и евро составляют по 35%, юаня — 15%, фунтов стерлингов — 10%, иены — 5%. Через месяц, согласно планам Минфина, 40% фонда будет приходиться на евро, 30% — на юань, 20% — на золото, по 5% — на британский фунт и иену.