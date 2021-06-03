Тюмень, , 19:33 — REGNUM Тюменская область при положительном балансе между выбросом и поглощением сможет стать экспортером углеродных кредитов. Это уже совершенно новая отрасль экономики для России, отметил глава региона Александр Моор на площадке Петербургского международного экономического форума.

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«Кроме того, выгодным бизнесом может стать не переработка лесных ресурсов, а посадка лесов», — подчеркнул Александр Моор.

Углеродный (карбоновый) кредит — это торгуемый сертификат или разрешение на право выброса некоторого количества углекислого газа или других парниковых газов. Покупателями таких кредитов могут стать страны, где мало лесов или леса не секвестрируют, или страны, где нет свободной земли.

На территории Тюменской области 72% — это земли лесного фонда. Леса поглощают вредные для атмосферы вещества. Если будет понятно, какие объемы парниковых газов они смогут перерабатывать, появится возможность эффективнее планировать меры по сокращению объёмов выбросов.

«Рынок карбоновых кредитов находится в развитии. Пока сложно подсчитать его объёмы, но уже сегодня эксперты заявляют, что тот, кто будет первым на этом рынке и более крупным, тот и займет его основную часть. У России с её лесами и территориями потенциал этого рынка колоссальный», — считает тюменский губернатор.

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тюменской области подписал меморандум о развитии и укреплении сотрудничества в сфере декарбонизации с компанией «ГринЭко Инвест», которая занимается поиском и развитием инвестпроектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и занимается внедрением зелёных технологий.

«Мы бы хотели, используя опыт «ГринЭко Инвест», стать пилотным регионом в области создания эффективной системы измерения, учета и верификации объёмов парниковых выбросов. Пока нет системы жесткого госрегулирования, пока законы разрабатываются, мы могли бы на своем опыте помочь их сформулировать», — подчеркнул Александр Моор.