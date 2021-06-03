Омск, , 19:22 — REGNUM В Омске на улице ул. 22 Партсъезда выявили нелегальный цех по переработке мясной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Цех обнаружили 2 июня в ходе внеплановой проверки индивидуального предприятия. Выявлены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Указанная организация изготавливала полуфабрикаты и занималась реализацией мясной продукции в пищу людям. При этом данные в электронную систему ФГИС «Меркурий» не вносились.

Проверяющие нашли на предприятии несколько не подключенных к сети рефрижераторов. Около 6 тонн мяса хранилось без соблюдения температурного режима, в антисанитарных условиях.

Грубейшие нарушения выявили и в комнате для разделки мясных туш. В том числе были грязными режущие инструменты и ёмкости. На разделочном столе в момент проверки лежало около 30 килограммов испорченного мяса.

В подсобке нашли новую упаковочную тару: пакеты и картонные коробки с этикетками нескольких омских мясоперерабатывающих предприятий. Также в одном из контейнеров нашли реберные кости КРС, похожие на те, что ранее обнаружили на несанкционированных свалках биологических отходов в Омске.

На мясо не было документов, отсутствовали клейма. Специалисты управления пытаются установить происхождение продукции. Отобраны пробы для оценки её безопасности. Информацию передали в правоохранительные органы.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, в причинах незаконной работы цеха разбираются сотрудники отдела экономической безопасности.

Известно, что при проверке работники предприятия заперлись в помещении, а потом и вовсе убежали через окно.

Полицейские нашли в зале упаковки, брикеты и просто неразделанные куски мяса. Многие были покрытые плесенью, имели следы гниения. Часть мяса, а также отходы обнаружили в двух контейнерах и грузовой газели. Изъяты упаковки и этикетки других омских компаний по переработке и производству мяса.

После взятия проб и образцов продукция будет уничтожена. Сотрудники уголовного розыска ищут владельца компании. Проводится проверка.

Как передаёт «СуперОмск», среди документации на предприятии нашли накладную с данными одной из омских компаний — поставщика рыбы, мяса, субпродуктов в детсады Омска и области, а также в оздоровительные лагеря региона.

Читайте также: В Тюмени у нелегальных торговцев за рейд изъяли 100 кг овощей и фруктов