Тюмень, , 07:57 — REGNUM В Тюмени у нелегальных уличных продавцов изъяли за один рейд более 100 килограммов овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Всем нарушителям правил торговли выписаны административные протоколы.

Отмечается, что на улицах, как правило, идёт торговля овощами и фруктами, не прошедшими фито-санитарный контроль, продавцы не имеют медицинских книжек. Рядом с местами несанкционированной торговли царит антисанитария, что может привести к заражению различными заболеваниями.