Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Одно из самых смертоносных неядерных вооружений российской армии — так характеризует издание The National Interest российские тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

В статье публициста Марка Эпископоса, опубликованной изданием 3 июня, сообщается, что эти огнемётные системы приняты на вооружение давно, однако остаются чрезвычайно эффективными.

«С момента принятия ТОС-1 на вооружение прошло много лет, но это огнеметное средство до сих пор является одним из самых смертоносных неядерных вооружений в быстро растущем российском арсенале», — сообщает автор.

Эпископос напоминает, что ТОС-1 использует двухкомпонентные термобарические боеприпасы объемного взрыва.

При их применении химическое вещество распыляется в воздухе, а затем воспламеняется, создавая ударную волну большой силы.

Отмечено, что огнеметная система ТОС предназначена для огневой поддержки пехотных и бронетанковых подразделений и наиболее эффективно против укреплений противника, поражая их на большой площади за короткий срок, а смерть от их воздействия «мучительна».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на испытания выходит новая тяжелая огнеметная система «Тосочка», разработанная по опыту боевого применения систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

Читайте ранее в этом сюжете: Польский генерал напугал журналистов «смертоносным российским оружием»