Москва, , 19:12 — REGNUM Результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 54% граждан России готовы платить высокие налоги при условии, что государство окажет малоимущим более значительную поддержку, вызвали негодование в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 3 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

"Это случайно не те мифические граждане России, которые писали письма Терешковой?» — задаётся вопросом Вячеслав Д.

Многие пользователи оказались в недоумении от приведённых статистических данных. Граждане оказались абсолютно не согласны с подобным мнением.

«Ау! Вы кого там опрашиваете? В Москве на Тверской вышли на улицу и у двух человек спросили? Я не согласен! Малоимущих ещё кормить… мне самому бы прокормиться!» — пишет Александр Х.

Некоторые комментаторы заявили, что не верят в честность государственной машины, ведь российской власти уже удалось убедить народ, что повышение пенсионного возраста сделает их жизнь лучше. Реальность же оказалась не столь радужной, пишут люди

«Мы уже слышали подобную песню. Чтобы поднять пенсии, нужно поднять пенсионный возраст. Возраст подняли, а про пенсии забыли!» — напомнил Владимир К.

Пенсионерка Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

От части граждан посыпались совету в сторону государства с тем, как ему лучше поступать в вопросе налогообложения. Люди уверены, что бедные должны жить лучше за счёт богатых.

«Я думаю, что нужно ввести гарантированный доход граждан от государства. Например, 10 000 рублей в месяц каждому трудоспособному гражданину и намного более прогрессивную шкалу НДФЛ, к примеру, со ставками 25, 33, 50% у тех, кто зарабатывает огромные суммы денег. Зачем им столько денег? Всё равно не потратят их никуда. А вот повышать налоги для физических лиц не нужно», — считает Денис М.

Другие считают, что правительство не пойдёт на тот шаг, чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения, потому что считает, что все должны платить в равной степени, вне зависимости от материального достатка.

«Прогрессивная шкала налогов — это, конечно, не для нас, а для неразвитого Запада. Ведь нельзя допустить, чтобы какой-то тип граждан не облагался налогом по причине низкого заработка, а сверхбогатые наоборот, проходили по большой ставке. Нет! Налог — это почётная обязанность каждого гражданина!» — возмущается Михаил В.

Отдельные комментаторы уверены, что российские власти думают точно не в сторону заботы о простых людях, а пытаются сбрасывать очевидные проблемы на сам народ, перекладывая ответственность со своих плеч.

Денег нет! Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Лучше бы ввели налог на малоимущих и штрафы на бедность. Тогда малоимущие и бедные поняли бы, что иметь такой статус невыгодно и перестали бы быть малоимущим и бедными», — издевается Константин К.

Напомним, РБК опубликовало результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 54% граждан России готовы платить высокие налоги при условии, что государство окажет малоимущим более значительную поддержку.