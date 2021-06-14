Москва, 14 июня, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Алексей Васильевич Тимофеев (1925−1982) воевал с июля 1943 года. Первоначально служил минометчиком, был награжден медалью «За боевые заслуги» — за то, что заменил выбывшего телефониста и обеспечил связь своей роты с командным пунктом батальона.

Алексей Васильевич Тимофеев

В дальнейшем его перевели в пехоту. К лету 1944 года в звании старшего сержанта воевал помощником командира взвода 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии.

Отличился в ходе Львовско-Сандомирской операции (13 июля — 29 августа 1944 года). Как отмечалось в представлении к званию Героя Советского Союза, Тимофеев «при форсировании рек Сан и Висла (…) одним из первых на подручных средствах достиг западного берега рек, отбив все контратаки противника, и метким огнем уничтожил до 13 солдат противника, овладел плацдармом и тем самым создал полную возможность форсировать реки подразделениям полка.

В боях 6.08.44 года за развилку дорог, идущих из д. Юрковице на д. Мале и Удановице (Свентокшиское воеводство, Польша — А. М.) тов. Тимофеев со своим взводом, скрытно подойдя к траншеям противника, и с криком «Ура! За Родину, за Сталина!» бросились в рукопашную схватку с противником, опрокинули его и уничтожили более 23 человек и взяли в плен 2 человека». Сам Алексей Васильевич убил 9 немцев и 1 захватил живым.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4289).

После Победы Тимофеев продолжил службу в армии. В 1946 году он окончил Московское военно-политическое училище имени В. И. Ленина. Вышел в запас в звании майора в 1955 году. Работал начальником отдела кадров Сотринского леспромхоза (Свердловская область), а затем жил в Пскове.