Манчестер, Великобритания, , 18:26 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант продажи 26-летнего атакующего полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы, контракт которого с «горожанами» рассчитан до конца сезона 2024/25. Об этом сообщило издание The Telegraph.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги Бернарду Силва принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов игрок отметился заработал 1+2 очка по системе гол+пас. «Манчестер Сити», набрав 86 очков, занял первую позицию в турнирной таблице АПЛ.

Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити» 1 июля 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает португальца в 70 миллионов евро.