Подгорица, , 18:25 — REGNUM Министерство экономического развития Черногории призвало депутатов парламента как можно скорее принять законопроект о бюджете на 2021 год, чтобы обеспечить восстановление экономики, финансовую стабильность и улучшить качество жизни черногорских граждан.

Министерство Якова Милатовича еще раз подчеркнуло необходимость бюджета для граждан и экономики.

Министр призвал понять важность скорейшего принятия бюджета: «Я призываю депутатов срочно принять бюджет не только как министр, но и как гражданин Черногории, основной мерой которого является единство и благополучие государства. Мы все хотим процветающей страны, в которой граждане работают и компании работают успешно».

Напомним, что уже полгода страна живет без бюджета, так как новые власти не могут согласовать и принять этот документ.