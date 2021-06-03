Скопье, , 18:29 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии Никола Димитров 2 июня провел видео-конференцию с государственным министром европейских дел Ирландии Томасом Бирном.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Бирн, представитель Ирландии в Совете Евросоюза по общим вопросам, подчеркнул, что его страна заинтересована в повышении статуса европейского досье республики и поддерживает предложение Португалии по решению проблем в отношениях между Северной Македонией и Болгарией.

Бирн выразил надежду на то, что уже в июне этого года Европейский совет одобрит проведение первой межпарламентской конференции в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше пройдет встреча глав МИД стран Вышеградской группы