Минск, , 18:22 — REGNUM Численность американский дипломатов в Белоруссии сокращается решением белорусских властей в ответ на санкции США в отношении республики, сообщили 3 июня в МИД Белоруссии.

Как рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, в республике сегодня, 3 июня, формально начали действовать односторонние американские санкции, введённые против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса.

Минск решил ответить на эти недружественные действия американцев: 3 июня в белорусское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии для ознакомления его с введёнными ответными мерами.

Анатолий Глаз «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе».

Белорусский дипломат пояснил, что Минск также отозвал решение о работе на территории республики Агентства США по международному развитию. Всеми этими действиями Вашингтону послан сигнал «о бесперспективности давления и принуждения» в отношениях с Белоруссией.

Читайте ранее в этом сюжете: США возобновили санкции в отношении Белоруссии