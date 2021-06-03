Таллин, , 17:58 — REGNUM С 2015 года миграционный баланс Эстонии остается положительным: в 2020 году в Эстонию переехало почти на 3800 человек больше, чем уехало. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

По сравнению с 2019 годом количество иммигрантов уменьшилось почти на 2000 человек, а количество эмигрантов — чуть менее чем на 400 человек. Меньшее количество как иммигрантов, так и мигрантов, в основном, связано с ограничениями, связанными с коронавирусом.

Аналитики отмечают изменения в списке стран, откуда в Эстонию прибывают иммигранты. Если до 2020 года список традиционно возглавляла Россия с ее значительными людскими ресурсами, то в 2020 году на первое место вышла Украина. Значительно увеличилась и доля иммигрантов, родившихся в Латвии.

Аналитики отмечают и еще одну специфику данных, связанных с Россией: число приезжающих из России в Эстонию и уезжающих туда из Эстонии все эти годы примерно равно. Так, если в Эстонию прибывает в среднем за год 1700−1900 россиян, то уезжают туда в среднем 1100 человек. Еще примерно 300−500 россиян уезжают из Эстонии в другие страны.

В этом отношении ситуация с Украиной отличается: если в последние годы в Эстонию прибывало в среднем 1500 иммигрантов, то обратная эмиграция увеличилась за это время с 200 лишь до 500 человек.