Тюмень, , 17:57 — REGNUM Тюменская область и автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Россия — страна возможностей» реализует проекты в разных сферах и предоставляет ресурсы для личностного роста, профессионального, социального лифта молодым людям, которые в них участвуют, отметил при подписании договора на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что в проектах АНО «Россия — страна возможностей» уже приняли участие 93 тысячи тюменцев, около 500 из них стали победителями, в том числе 13 человек победили на конкурсе «Лидеры России».