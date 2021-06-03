Москва, , 18:19 — REGNUM Высокие темпы инфляции не являются внутрироссийской проблемой. Об этом 3 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Нам нужно понять, что инфляция — это не наша внутренняя проблема. Когда либеральные экономисты говорят, что инфляция в России повышается, то они лицемерят. Она не в России повышается. Она к нам в огромной мере завозится», — сказал собеседнике ИА REGNUM.

По его словам, инфляция в значительной мере носит в России «импортированный» характер, поэтому данную проблему следует рассматривать не как внутреннюю, а как глобальную.