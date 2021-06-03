Рига, , 17:55 — REGNUM Правительство Латвии приняло решение дать с 3 июня возможность беспрепятственного пересечения границы страны для эстоноземельцев, проживающих в приграничном городе Валга. Об этом сообщил sputnik-meedia.ee со ссылкой на сообщение канцелярии кабинета министров Латвии.

Сообщается, что на латвийскую территорию жители Валга могут въехать без ограничений, но с условием, что не покинут пределы муниципалитета Валка (примыкает с латвийской стороны к Валга — ИА REGNUM).

Свое решение латвийские власти аргументировали наличием в Валка и Валга большого количества граждан двух стран и близких родственников. Так, в Валге зарегистрировано более 1100 граждан Латвии.

Открытие границы для упомянутой категории жителей Эстонии будет способствовать возвращению деятельности сферы повседневных услуг Валка/Валга в обычное русло и позволит восстановить утраченные за время коронакризиса бизнес-связи, посчитали в Латвии.