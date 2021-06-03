Рига, , 17:53 — REGNUM На домашнем чемпионате мира по хоккею сборная Латвии заняла 11-е место среди 16 участников. Об этом сообщил delfi. lv, отметив, что это худшее выступление команды с 2017 года (в 2020 году мировое первенство не проводилось из-за эпидемии коронавируса — ИА REGNUM).

Все эти годы сборную возглавлял известный канадский специалист, главный тренер клуба КХЛ «Авангард» из Омска Боб Хартли. Выступая в группе В, Латвия набрала 9 очков, оказавшись в итоге на шестом месте из восьми. На счету латвийских хоккеистов — всего две победы в основное время в семи матчах и пять поражений. Латвия стала автором одной из главных сенсаций турнира, одолев в матче-открытии первенства Канаду со счетом 2:0.

С момента попадания сборной Латвии в высший дивизион (в 1997 году) ее лучшим достижением на чемпионатах мира остается седьмое место (1997, 2004 и 2009), а худшим — 13-е (2001, 2007, 2011, 2015, 2016). Наиболее часто она финишировала 11-й (8 раз).