Таллин, , 17:53 — REGNUM Во вторник, 1 июня, завершился процесс регистрации географической принадлежности к Эстонии сыра (soir). Об этом сообщило министерство сельской жизни страны со ссылкой на решение соответствующего ведомства Евросоюза. Отныне «сыр» будет таким же географическим названием эстонского продукта, как шампанское для Франции или прошутто для Италии.

«Регистрация географического обозначения «сыр» является большим достижением, которое повышает конкурентоспособность эстонских производителей, помогает повысить осведомленность о регионе и дает возможность представить эстонские продукты иностранным потребителям», — прокомментировал новость министр по делам сельской жизни Урмас Круузе.

Отмечается, что географические указания производимых в ЕС продуктов питания являются коллективной интеллектуальной собственностью, которая защищает продукты от имитации и неправомерного использования. В ЕС более 3200 географических указаний, защищенных на законодательном уровне.

Подчеркивается, что продукты, отмеченные знаком качества Европейского Союза, могут продаваться по более высокой цене, им легче выйти на зарубежные рынки, а регион происхождения продукта, вероятно, будет лучше известен.

Эстонский soir — свежий творожный сыр, известный прежде всего в южном уезде Вырумаа. Ингредиенты продукта — молоко, творог, яйца, масло, тмин и соль. Последующая обработка также может включать выпечку. Обычай и навыки создания сыра как часть культурного наследия южных эстонцев также включены в список нематериального культурного наследия Эстонии в 2010 году.

Очевидно, что эстонское слово «сыр» является копией русского названия этого продукта и заимствовано из русского языка.