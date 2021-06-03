Вашингтон, , 19:04 — REGNUM В США пятую неделю подряд фиксируется спад числа заявок на пособие по безработице, что указывает на реабилитацию американского рынка труда, сообщает 3 мая Asssociated Press.

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 385 тыс., что стало новым самым низким показателем с начала пандемии коронавируса.

Число американцев, нуждающихся в пособии, уменьшилось на 20 тыс. Неделей ранее было зарегистрировано 406 тыс. заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в Белом доме ожидают, что уровень безработицы в США в мае — июне будет наибольшим, а потом начнётся спад.