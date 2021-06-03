Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Новая экономическая реальность из-за пандемии 2020 года вынудила бизнес во всех странах мира пересмотреть стратегии и подходы в развитии, операционные и маркетинговые процессы в своих компаниях. Самыми уязвимыми оказались малые и средние предприятия. В этой ситуации эффективным инструментом их поддержки является бизнес-наставничество — консультации, помощь в разработке бизнес-планов и стратегических направлений развития.

К такому выводу пришли участники открытого диалога в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — эксперты из области бизнеса с участниками менторской программы «Бизнес-наставники». Встреча наставляемых — представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) и менторов по теме «Наставничество как инструмент преодоления кризиса» прошла в четверг, 3 июня, в формате презентации проектов Case-study — решений и презентации трех реальных региональных бизнес-кейсов, получивших поддержку в рамках программы.

«В Google мы придаем большое значение наставничеству. Каждый, кто чувствует потребность в этом, может найти себе в компании ментора на протяжении всей карьеры, это может быть необходимо сотрудникам на разных этапах. Я, например, несколько лет назад записалась в программу как ментор. И сейчас могу сказать, что наставники получают не меньше, чем наставляемые. Благотворительное подразделение Google.org впервые осуществило благотворительный транш в Россию в размере 200 000 долларов, чтобы развивать наставничество. Мы ждём заявки от потенциальных наставляемых, их можно подать на сайте проекта «Бизнес-наставники», — сказала Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что профессиональный и экспертный опыт наставника часто помогает в поиске решений в бизнесе и жизни, и само понятие наставничества в современных условиях становится более широким.

«Мы всегда советуем бизнесу, если что-то непонятно, — иди к клиенту и спроси у него, чем помочь, спроси совета, что нужно сделать сейчас. В кризис понятие наставника становится гораздо более широким, чем было ранее. Сейчас наставником может выступать любой человек. Например, в начале пандемии многие кампании не понимали, что делать и как спасать бизнес. Тогда мы посмотрели в сторону Китая, который на несколько месяцев раньше столкнулся с коронавирусной инфекцией. Мы попросили наставничества — советов партнеров из китайских компаний. С тех пор я думаю, что наставничество — это ситуационное лидерство, когда ты способен эмпирично понять, что происходит с партнером и посоветовать то, что ему поможет», — отметил Денис Конанчук, директор по корпоративному обучению Московской школы управления Сколково.

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина рассказала о принципах реализации программы «Наставничество». Она организована при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус», наставниками в программе выступают победители конкурсов «Лидеры России», «Учитель будущего» и «Цифровой прорыв». Выпускниками программы «Наставничество» Мастерской управления «Сенеж» в 2021 г. стали рекордные с момента запуска программы в 2018 году 208 человек — 104 наставнических пары. Всего программу прошли 422 человека.

«Мы изначально ставим амбициозную задачу — наставничество в сфере развития личности. Это не профессиональные наставники на производстве, это не наставники в сфере талантов конкретного профиля. Это развитие активной личности, обладающей компетенциями будущего. Мы стараемся, чтобы молодым людям старшие и более опытные товарищи помогли развить свои сильные стороны, дали совет, как поступать в той или иной ситуации, когда требуется принять непростое решение. Главный принцип наставничества — это создание системы поддержки и развития молодых людей, поиск и подбор наставников, которые готовы уделять время и активно делиться своей экспертизой», — сказала Мария Афонина.

Руководитель центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александр Вайно обратил внимание на необходимость масштабирования и широкого информирования о программах по поддержке бизнеса: «Мы видим молодых, активных и заинтересованных ребят, но, к сожалению, тех, кто знает о подобных программах бизнес-наставничества крайне мало — порядка 2 процентов. И сейчас самая главная задача — понять, как масштабировать полосные инициативы, как донести концепцию бизнес-наставников до каждого предпринимателя в стране в том или ином формате. Мне кажется, что наставничество должно стать моделью поведения каждого предпринимателя. Важно смотреть в будущее и думать, как сможем помочь аналогичной веерной масштабной программой, направленной на поддержку бизнеса как можно большему числу предпринимателей. И «Бизнес-наставничество» мы рассматриваем как хороший опыт, который может быть использован».

Наставниками программы «Бизнес-наставники» выступили предприниматели с многолетним опытом ведения бизнеса и преодоления различных кризисных ситуаций. На встрече в рамках ПМЭФ-2021 предпринимали и наставляемые получили советы от опытных бизнесменов и экспертов в сфере развития личности.

На сессии были представлены три проекта, участвующие в программе, — два из Московской области, один из Волгоградской. Они поделились опытом взаимодействия с менторами и оценили то, насколько эффективным оказался для бизнеса и личностного развития механизм наставничества.

«История нашего бизнеса и вхождение в программы — это путь длиной в шесть лет. Красногорский социальный бизнес-парк «Улей» — это партнерское объединение предпринимателей в сфере семьи и детства. На 1500 квадратных метрах мы объединили 12 социальных предпринимателей, где мы не конкурируем, а создаем партнерство. Благодаря программе «Бизнес-наставники» нам удалось переформулировать свое уникальное ценностное предложение и выстроить устойчивую финансовую модель развития, которую мы предполагаем масштабировать на территории Российской федерации», — рассказала соруководитель, соучредитель социального бизнес-парка «Улей» Марина Давыдова.

О том, как строилась работа с наставляемыми и какие инструменты развития бизнеса использовались для улучшения финансовых показателей, рассказала Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково форум»: «Сложно представить другое такое же более переменчивое и требующее хороших навыков время, чем сейчас, когда мы выходим из пандемии. Мы живем в среде, которая находится в формировании новой модели взаимоотношений, нового контекста, услуг и бизнеса в целом. За полгода реализации программы «Бизнес-наставники» ее участники прошли большой путь от идеи до конкретных результатов. У нас в нашей паре — наставник и менти легко распределялись роли, наставляемые делали все, что я придумывала и предлагала реализовать. В компаниях была выстроена правильная система, которая позволяла делать деньги и реализовывать правильное, полезное дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Бизнес-наставники» является открытой, подать заявку могут представители малого и среднего бизнеса. Обучение включает в себя два этапа — групповое и индивидуальное менторство. В ходе групповых сессий наставники помогают провести диагностику бизнеса и определить ключевые точки роста. По итогам индивидуальных сессий разрабатывается индивидуальная стратегия развития бизнеса и выход из кризиса.