Хихон, Испания, , 17:38 — REGNUM 33-летний испанский фланговый защитник Карлос Кармона Бонет принял решение покинуть хихонский «Спортинг», цвета которого защищал на протяжение девяти сезонов. Об этом 3 июня сообщило испанское издание Mundo Deportivo. Контракт футболиста с клубом истекает 31 июня 2021 года.

В составе хихонского «Спортинга» за девять лет испанец принял участие в 293-х матчах, в которых отметился 43-мя забитыми мячами.

В прошедшем сезоне испанской Сегунды Карлос Кармона Бонет принял участие в 20-ти матчах регулярного чемпионата. «Сегунда», набрав 65 очков, завершилась сезон на седьмой позиции в турнирной таблице лиги.