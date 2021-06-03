Бишкек, , 16:52 — REGNUM В школах Киргизии необходимо внедрять предметы по духовно-нравственному развитию, которые помогут раскрыть принципы и пути воспитания высоконравственной личности, формируя у нее основные ценности, духовные ориентиры и убеждения. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с министром образования и науки Болотбеком Купешевым сегодня, 3 июня.

В свою очередь глава образовательного ведомства сообщил главе государства о том, что вскоре будут пересмотрены образовательные стандарты и внедрены предметы этики, эстетики, физической культуры и воспитания дошкольников, школьников и студентов.

Также Жапаров отметил необходимость учитывать поступающие от родителей жалобы для усовершенствования системы электронной очереди в школах, сделав процесс оформления максимально эффективным и прозрачным, особенно в столице республики.