Турин, Италия, , 16:38 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса» намерено продлить аренду 28-летнего форварда сборной Испании Альваро Мораты, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико». Стоимость аренды футболиста составляет 10 миллионов евро. Также в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа контракта игрока за 35 миллионов евро в случае продления аренды. Об этом 3 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А Альваро Мората принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. В остальных турнирах форвард набрал 11 (9+2) очков по системе гол+пас в двенадцати играх.

Альваро Мората перешел в мадридское «Атлетико» 1 сентября 2020 года из лондонского «Челси» за 56 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро. Соглашение испанца с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2022/23.