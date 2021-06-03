Москва, 3 июня 2021, 16:45 — REGNUM Страны втягиваются в новую холодную войну, рушится архитектура безопасности, международные организации как инструмент коллективного принятия решений в области безопасности теряют своё влияние, заявил 3 июня замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT.
Отвечая на вопрос о наиболее острых угрозах региональной безопасности, Фомин сказал, что она тесно связана с процессами, протекающими в мире, где сегодня происходит «формирование нового миропорядка».
Отменив, что идёт «систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений» и «архитектуры безопасности» и что «роль международных организаций как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности» теряется, представитель оборонного ведомства добавил:
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