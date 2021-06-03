Москва, , 16:20 — REGNUM У Банка России есть несколько серьезных оснований надеяться на то, что к середине 2021 года рост российской экономики достигнет «доковидного уровня». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников, комментируя соответствующий прогноз регулятора.

«Надеяться на достижение доковидных темпов экономического роста позволяет отсутствие серьезных ограничений, связанных с эпидемией, и органический экономический рост после замедления, вызванного прошлогодним локдауном. Этому также способствует постепенное восстановление торговли и сферы услуг», — сказал Красильников.

При этом он посчитал важным отметить основные риски, которые могут препятствовать такой динамике.

«Во-первых, реальные доходы населения серьезно пострадали, поэтому для поддержания спроса требуется поддержка населения, которая осуществляется адресно для наименее защищенных групп. Второй фактор — это возможное ухудшение эпидемиологической ситуации, введение дополнительных ограничений. Сокращению этого риска будет способствовать успешная вакцинации большой части населения. Третий риск связан с возможным усилением санкционного давления, включая реализацию угрозы отключения от SWIFT», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, о необходимости готовиться к возможному отключению России от SWIFT.

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