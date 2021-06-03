Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко кинул клич по сбору экспонатов городского музея.

«Для выставки экспонатов Музея нашего города выделили три помещения в историческом парке «Россия — моя история». Это ещё один шаг к представлению имеющихся экспонатов. <…> Каждый ростовчанин может внести свой вклад — передать из семейного архива старые фотографии, одежду, предметы быта, редкие книги, картины, мебель своих предков, сопроводив материалы подробной историей», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что власти Ростова-на-Дону решили разместить музей города в старинном особняке на улице Московской. Знаменитый «Дом с ангелами» отреставрируют в течение трех лет.

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