Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Дефицит бюджета Екатеринбурга может быть увеличен до 3 млрд рублей. Соответствующее решение одобрила бюджетная комиссия городской думы на своём заседании.

Если на заседании думы одобрят корректировку главного финансового документа города, то дефицит вырастет более чем на 80% — с 1,6 до 2,9 млрд рублей.

Доходы бюджета планируют увеличить до 50,3 млрд рублей (+ 3,2 млрд рублей), расходы — до 53,3 млрд рублей (+ 4,5 млрд рублей). Часть новых расходов связаны с помощью предпринимателям и подготовкой к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет на 2021 год был принят городской думой Екатеринбурга практически единогласно, за вычетом одного голоса «против».

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